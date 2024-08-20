إطلاق الملتقى الأول للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بالوادى الجديد

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ، من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ومكتب السلامة والصحة المهنية بالخارجة ، الملتقى الأول للسلامة والصحة المهنية، بحضور 82 من العاملين بـ 24 منشأة حكومية وقطاع خاص واستثماري من أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية والفنيين والحرفيين بالمنشآت، تحت عنوان " سلامتك تهمنا" حول مفهوم السلامة والصحة المهنية، وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ، وكيفية تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق) ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مجابهة المخاطر، وكيفية الوقاية والتعامل مع النفايات الخطرة، وعرض تأثير التغيرات المناخية على بيئة العمل ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ، وذلك ضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت الصحية بالمحافظة..

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل جميع المنشآت بمختلف القطاعات لحماية الأفراد والممتلكات والمنشآت من مخاطر بيئة العمل المختلفة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وأهمية التوعية والإرشاد ،من أجل تكثيف الجهود لتطوير هذه المنظومة ،التى ترسخ ثقافة توافر وسائل السلامة والصحة المهنية ،وكيفية التعامل مع الأزمات الطارئة.

وأضاف مدير المديرية، أنه جرى خلال الملتقى استعراض تأثير التغيرات المناخية على بيئة العمل، وشرح القرار 126 لسنة 2003 والخاص إصابات العمل والحوادث الجسيمة ، والمخاطر المختلفة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ، وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بجميع المنشآت بالمحافظة ، كما جرى عرض عدة موضوعات تخص السلامة وتأمين العاملين ، وكذلك بيئة العمل ، والتوعية بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة للحفاظ على الموارد البشرية والمادية ، تحت رعاية وزير العمل واللواء أ.ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد .

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة سوهاج ، ندوتين للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، وتضمنت فعاليات الندوتين شرح وافي لمخاطر الحريق والتى تتضمن تصنيف الحرائق وأسبابها ، والنتائج الكيميائية لعملية الإحتراق ، والمخاطر الناتجة عن الحرائق، ونظرية الإطفاء وأنواع أجهزة الإطفاء المختلفة، وفقا للمواد (214، 213) من قانون العمل 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المنفذة للقانون ، وماهية تصاريح العمل والغرض منها وأهميتها وأنواعها، والأعمال التي تتطلب تصاريح عمل والبنود الرئيسية لتصريح العمل و الحالات التي يتم فيها إلغاء تصاريح العمل، ضمن جهود المديرية وأجهزتها التابعة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف قطاعات العمل داخل المحافظة والتوعية بمخاطر بيئة العمل لحماية العمال والمنشآت.

وأفاد حازم حسن مدير مديرية العمل بسوهاج ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الجهود تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، بالاهتمام بضرورة العمل نحو نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيية عمل آمنة ومستقرة ، لحماية الأفراد والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المحتملة الحدوث داخل اماكن العمل ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وترسيخ ثقافة توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية في المنشآت.