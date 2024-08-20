إجراء الكشف البيطرى على 417 حالة فى قافلة مجانية لطب بيطري كفر الشيخ

كفر الشيخ-محمد سليمان

نظمت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، القافلة الطبية البيطرية المجانية بقرية الورق مركز سيدى سالم، بحضور الدكتورة شيرين القسط، والدكتورة عزة الحداد، أطباء إدارة الرعاية بالمديرية، والدكتورة ريم خيري، رئيس قسم الرعاية بإدارة سيدي سالم، والدكتورة ياسمين فؤاد، رئيس قسم الترقيم والتسجيل بإدارة سيدي سالم، والدكتور شفيق جلال، رئيس قسم الإرشاد بإدارة سيدي سالم، والدكتور أحمد صلاح الشافعي، مفتش بيطري وحدة الصالحات.

وأجرى أساتذة الجامعة الكشف الطبي والعلاج المجاني على 417 حالة وبيانها كالآتي 132 حالة أمراض باطنة، 17 حالة جراحة، 8 حالة تناسليات، 260 حالة امراض دواجن.

يأتي ذلك بتكليف من اللواء علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ، وبتعليمات الدكتور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائبه المهندس مصطفي الصياد والدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفى إطار خطة المديرية وتنفيذا لتعليمات الدكتور فتحي عبد العال، مدير عام الطب البيطري، والدكتور محمد غرابة، مدير إدارة الرعاية، والدكتور بسيوني هليل، عميد الكلية.

وقال الدكتور فتحي عبد العال، مدير عام الطب البيطري، إن القافلة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وسعياً لتقديم خدمة بيطرية متميزة لمواطني محافظة كفرالشيخ، وتنفيذاً للتعاون المستمر والمثمر بين مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ وكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، لتقديم الخدمات البيطرية، وتنظيم الندوات التوعوية والإرشادية للمزارعين بالقرى، للحفاظ على الثروة الحيوانية.



أعضاء الحملة من كلية الطب البيطري



الكسشف البيطري على الماشية



تقديم خدمات بيطرية بقرية بكفر الشيخ