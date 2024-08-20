اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 07:35 م
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أصغر رائدتين أعمال.. مريم ونور شقيقتان تبدعان فى الأعمال اليدوية بقنا

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 07:10 م
أصغر رائدتين أعمال.. مريم ونور شقيقتان تبدعان فى الأعمال اليدوية بقنا مريم الصندولي وشقيقتها
قنا صابر سعيد

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع شقيقتين يبدعان في الأعمال اليدوية داخل معرض بمجمع إعلام قنا بالتعاون مع التحالف الوطني.


قالت مريم الصندولى، إنها تعلمت أعمال الهاند ميد من خلال ورش تدريبية أون لاين فى المنزل وبدأت فى صناعة أشكال متعددة منها الشنط والتى يستغرق عمل الواحدة منها مدة اسبوع، لافتة أنها تلقت التشجيع من أسرتها وشاركت فى تدريب عدد كبير من الأطفال فى ورش بمكتبة مصر العامة، لتنمية روح العمل لديهم والاعتماد على أنفسهم وممارسة أشياء مفيدة.


وأوضحت نور شقيقة مريم، أنها تعلمت صناعة أعمال الهاند ميد من شقيقتها وبدأت فى تشكيل أعمال منها علم مصر وميداليات وشنط تركى وغيرها من الأشكال، وهى بعمر صغير دربت 40 طفل وفتاة على أعمال الهاند ميد.







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