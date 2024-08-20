أذربيجان تقدم طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة البريكس

كتب عبد الوهاب الجندى

تقدمت أذربيجان رسميا بطلب الانضمام إلى مجموعة بريكس، وفق ما نشرت وكالة "أذرنيوز" نقلا عن وزارة الخارجية الأذربيجانية.

الجدير بالذكر أن أذربيجان أعربت منذ بعض الوقت عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة بريكس.

تأسست مجموعة بريكس في عام 2006 وهي منظمة حكومية دولية تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجمهورية جنوب أفريقيا ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة.

وفي البداية، كانت مجموعة الحكومات تعمل على تحديد فرص الاستثمار، ولكنها تحولت منذ عام 2009 إلى كتلة جيوسياسية واحدة تجتمع سنويا في قمم رسمية وتنسق السياسات المتعددة الأطراف.