32.3 مليون جنيه صافى مشتريات المستثمرين الأجانب في البورصة خلال أسبوع

كتبت أسماء أمين

استحوذ المستثمرون المصريون نسبة 86.6 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع المنقضي بنهاية جلسات تداول أمس الخميس، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.6 % و العرب على 6.8 % ،و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 32.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 671.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت %86.1 من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب %7.0 و سجل العرب %6.9 و قد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 321.2 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 7,998.2 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وقد حققت البورصة المصرية مكاسب قدرها 12.4 مليار جنيه ، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوي 2.006 تريليون جنيه، مقابل 1.983.4 تريليون لتصعد 1.1%خلال تعاملات الأسبوع الحالى.

وبلغ اجمالى قيمة التداول نحو 320.4 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 5,802 مليون ورقة منفذة على 555 ألف عملية . و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 232.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 5,402 مليون ورقة منفذة على 488 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي .

و قد استحوذت الأسهم على 6.33 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / اذون نحو 93.67 % خلال الأسبوع وبلغ إجمالي القيمة السوقية 2,006.4 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل ارتفاعا بنحو %1.14 خلال الفترة.



وأغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 29,359.87 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 0.93 %بينما سجل مؤشرايجى اكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1.7% مغلقا عند 6,808.17 نقطة.



وقد سجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" صعودا بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 35891 نقطة.

,وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، صعودا 1.34% بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 9719 نقطة. وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.62% ليغلق عند مستوى 35891 نقطة.