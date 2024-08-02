وعظ الشرقية يكرم الطالب الثانى على الجمهورية بالشهادة الثانوية الأزهرية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

كرم الشيخ سعيد عبدالدايم مدير عام الوعظ بالمنطقة المركزية الازهرية بالشرقية، والدكتور طه صبحي المنسق الإعلامي بالمنطقة، الطالب أحمد محمد عامر الثاني على مستوى الجمهورية بالشهادة الثانوية الأزهرية.

وقال الدكتور سعيد عبد الدايم أنه قام بزيارة لمنزل الطالب والمباركة له وابلاغه تحيات الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية، والدكتور محمود الهوارى الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، وإهدائه درع منطقة وعظ الشرقية وكتاب الله تعالى، تكريم له ولتفوقه، بحضور أسرة الطالب وجمع من أقاربه وأهالى قريته وعدد من الشخصيات العامة.

وفى السياق نفسه حرص الدكتور السيد الجنيدى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، على الاتصال الهاتفى بالطلاب الأوائل، لتقديم التهنئة بالنجاح والتفوق، منتميا لهم تحقيق مستقبل باهر، وجاءت أسماء أوائل الشعبة العلمى، أحمد محمد عامر صادق، بمعهد عاصم جويفل الثانوى، المركز أول المحافظة والثانى على مستوى الجمهورية بمجموع (647)بنسبة (54 .99%)، الطالبة نهى عادل محمود شوكت، بمعهد فتيات الزقازيق النموذجى، وذلك لحصوله على المركز الثانى والعاشر مكرر على مستوى الجمهورية فى امتحان بمجموع درجات (645) وبنسبة (23 . 99%).

ورحاب جمال خميس أحمد، لحصولها على المركز الثانى مكرر والعاشر مكرر على مستوى الجمهورية بالقسم العلمى بمجموع درجات (645) وبنسبة( 23. 99%).

والمركز الرابع عبدالرحمن رضا على حسين، معهد عاصم جويفل النموذجى بمجموع 644 درجة 99.8%، والمركز الرابع مكرر محمد السيد أحمد أحمد مرزوق فاقوس.

والشعبة الأدبية، حصلت الطالبة جهاد ناجى أحمد عبدالظاهر، معهد فتيات أبو حماد، على مركز أول المحافظة بمجموع 599 درجة 95.8%، والمركز الثانى، أسماء رضا محمد عبد الحميد، معهد فتيات المحمدية بمجموع 598 بنسبة 94.9%، الثانى مكرر أسماء ماهر رجب، والرابع يمنى عباس خضرى، بمجموع 597، بنسبة 94.7%، والخامس مريم أحمد محمد عبدالشافى، معهد فتيات الجديدة، بمجموع 592 بنسبة 93.9%، المكرر مريم أحمد محمود محمد عوضين، معهد حلوات أحمد الخطيب.

وشعبة المكفوفين، جاء الطالب على مرسى أحمد عبد اللطيف، بمعهد بنين ديرب نجم، لحصولة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، أول المحافظة بمجموع 576 بنسبة 91.5%، المركز الثانى عبدالله عمار محمد السيد معهد أنشاص الرمل، بمجموع 542 درجة بنسبة 86.3%، والثالث أمل عبدالرحمن عبدالجليل، معهد طارق الجندى كفر أباظة، بمجموع 514 درجة بنسبة 81.9%، المركز الثالث مكرر رضا سلامة محمد سلمان سريع معهد غار حراء.