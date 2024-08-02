وعد فأوفى.. التحالف الوطنى كتف فى كتف لتمكين الأسرة المصرية

كتبت ندى سليم

عكف التحالف الوطني منذ اللحظة الأولى لانطلاقه، على تحسين حياة الأسر المصرية والتأثير المباشر على ملايين المصريين، على كافة المستويات الصحية والتعليمية والمهنية، وقد وعد "التحالف" وأوفى، بعدما توسع في تنفيذ مشروعات عديدة بالتعاون مع مؤسساته المختلفة، من أجل زيادة التمكين الاقتصادي للأسرة المصرية المستحقة في مختلف محافظات الجمهورية.



ونفذت مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلي مشروعات تمكين اقتصادي، للأسر المصرية بمختلف المحافظات، وكان آخر ما تم تنفيذه في هذا المجال قرابة 2000 مشروع تمكين اقتصادي على مستوى الجمهورية بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليون جنيه، حيث تهدف هذه المشروعات إلى تمكين الأسر المستحقة اقتصادياً، وتعزيز قدرتها على الاعتماد على نفسها، وتحسين مستوى معيشتها.



ويهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، فقد أولى التحالف اهتمام بالغ بالأسرة المصرية على صعيد توفير المواد الغذائية وتامينها من هذا الجانب لتخفيف العبء الاقتصادي عليها، ومن خلال توفير الرعاية الصحية من جانب أخر، لكنها لم تغفل أيضا التمكين الاقتصادي الذى يمنح هذه الاسرة دخل مستمر وفرصة عمل قادرة على تغيير حياتها.