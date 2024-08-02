وسائل إعلامية: اجتماع لسؤولين بارزين فى طهران لمناقشة الرد على إسرائيل

وكالات

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر، بأن إيران وحلفاءها يجتمعون الخميس، لمناقشة الرد على إسرائيل، عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران.

ونقلت "رويترز" عن خمسة مصادر قولها إن "مسؤولين إيرانيين كبارا سيجتمعون مع ممثلين لفصائل حليفة من لبنان والعراق واليمن اليوم الخميس، لمناقشة الرد المحتمل على إسرائيل بعد مقتل إسماعيل هنية".

ويأتي ذلك وسط تخوف كبير من اتساع دائرة الصراع بين إسرائيل وإيران وحلفائها، بعد اغتيال هنية في طهران الأربعاء، ومقتل فؤاد شكر القائد العسكري الكبير في "حزب الله" اللبناني يوم الثلاثاء، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكر مصدران طلبا عدم الكشف عن هويتهما لحساسية الأمر، لـ"رويترز"، أن "ممثلين عن فصائل مثل "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين، ، وكذلك قوات الحوثى، و"حزب الله" اللبناني، وفصائل مسلحة عراقية سيحضرون الاجتماع في طهران".

وحسب "رويترز"، أشار مسؤول إيراني كبير مطلع بشكل مباشر على الاجتماع إلى أن "إيران والجماعات المسلحة سيجرون تقييما شاملا بعد الاجتماع في طهران لإيجاد أفضل وأكثر الطرق فاعلية للرد على إسرائيل".

وفي تصريحات لـ"رويترز"، كشف مسؤول إيراني آخر أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وأعضاء كبارا في الحرس الثوري الإيراني سيحضرون الاجتماع.

جدير بالذكر أن الجنرال محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية قال للتلفزيون الرسمي الخميس: "يتم النظر حاليا في كيفية رد إيران … سيحدث هذا بالتأكيد وسوف تندم إسرائيل بلا شك".

واتهمت إيران و"حماس" إسرائيل بتنفيذ الضربة التي قتلت هنية الأربعاء بعد ساعات من حضوره مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.