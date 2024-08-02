وزير الخارجية يهنئ روبرتا ميتسولا بإعادة انتخابها رئيسا للبرلمان الأوروبى

أحمد علوى

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا مع رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبد العاطى قدم التهنئة لميتسولا لإعادة انتخابها كرئيس للبرلمان الأوروبي، وهو الأمر الذى يؤكد على ثقة نواب البرلمان في نجاحها خلال فترة ولايتها الجديدة، مقدماً الشكر لدعمهما لمصر وتفهمها لما تشهده من تحديات مرتبطة بالصراعات والنزاعات المتزايدة في المنطقة وأثارها الاقتصادية والأمنية.

ونقل وزير الخارجية دعوة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لرئيسة البرلمان الأوروبي لزيارة مصر، وذلك للحفاظ على الزخم في العلاقات الثنائية والتنسيق الوثيق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما وأن التحديات المشتركة تتطلب التنسيق والعمل المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن عبد العاطي استعرض ما تشهده العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من تطور غير مسبوق بعد ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، حيث أكد أن مصر تهدف من هذه الشراكة إلى تعميق كافة أوجه التعاون بين الجانبين على أساس من الاحترام المتبادل والشراكة الحقيقية، وهو ما انعكس في انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو الماضي، فضلاً عن النجاحات القائمة في التعاون في مجال مكافحة كل من الهجرة غير الشرعية والإرهاب، وغيرها من مجالات التعاون القطاعية المختلفة.

وأردف أبو زيد، أن وزير الخارجية أعرب عن تطلع مصر إلى استمرار رئيسة البرلمان الأوروبي في القيام بدورها القيادى والرائد في دعم الشراكة المصرية/ الأوروبية داخل أروقة البرلمان، لاسيما خلال فترة المناقشات على حزمة التمويل الأوروبية لمصر.