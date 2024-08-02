اليوم السابع
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الجمعة، 02 أغسطس 2024 12:16 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير الخارجية البريطانى يطالب مجددًا بوقف إطلاق نار فورى فى غزة

الجمعة، 02 أغسطس 2024 12:00 ص
وزير الخارجية البريطانى يطالب مجددًا بوقف إطلاق نار فورى فى غزة ديفيد لامى
أ ش أ

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جدد وزير الخارجية البريطانى ديفيد لامى، مطالبته بوقف إطلاق نار فورى فى قطاع "غزة" وإطلاق سراح كافة الرهائن.


وجدد لامى عبر منشور فى موقع "إكس" (تويتر سابقا) مطلبته وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، بمناسبة مرور 300 يومًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.


وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الإنجليزية، أن تصريح لامى يأتى فى ظل تنامى المخاوف من التصعيد فى الشرق الأوسط بعد مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والقيادى العسكرى فى "حزب الله" اللبنانى فؤاد شكر.







ديفيد لامى

بريطانيا

غزة

حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى




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