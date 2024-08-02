نتائج اللقاء المجمع للرواد بمعسكر الشباب ببلطيم بمشاركة 9 محافظات

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ختام منافسات اللقاء المجمع للرواد بمعسكر الطلائع والشباب بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، بين فرق 9 محافظات هي" الأقصر، الدقهلية، المنوفية، كفر الشيخ، الجيزة، الوادى الجديد، دمياط، الفيوم، بورسعيد " بمشاركة 200 لاعب في لعبات كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة والشطرنج، اللقاء الرياضي المجمع للرواد فى الفترة من 1 حتى 3 أغسطس 2024 برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ .

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، أن المنافسات النهائية أسفرت عن فوز فريق كرة القدم من محافظة دمياط بالمركز الأول و الوادى الجديد بالمركز الثاني وفريق الكرة الطائرة من محافظة بورسعيد حجز المركز الأول وفريق طائرة الفيوم جاء في المركز الثاني، وفاز محمود فخرى، من محافظة الوادى الجديد بالمركز الأول فى لعبة تنس الطاولة، وحسن توفيق بالمركز الثاني، وانتهت جولات الشطرنج بفوز صلاح عمران من الدقهلية بالمركز الأول، وجمال عرفة من الدقهلية وحسن يوسف من دمياط بالمركز الثالث، ومحمد مصطفي من الفيوم بالمركز الرابع، وذلك بإشراف الدكتور عمرو حداد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة غادة جمال، مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، والدكتور سامح منصور، مدير إدارة المشروعات.



كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، حفل ختام وتكريم الفائزين بحضور عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور إبراهيم زكريا، والدكتور أحمد عبد العال، بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، الختام من تنظيم وتحكيم فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.



الحضور من المشاركين



المشاركون من المحافظات ال9