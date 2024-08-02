ميقاتى: نواجه تصعيدا إسرائيليا خطيرا ونؤكد حقنا فى الدفاع عن أرضنا

إيمان حنا

قال رئيس حكومخة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتى، إن التصعيد الإسرائيلي الممنهج والخطير والذي شهدنا فصولاً داميةً منه خلال الساعات القليلة الماضية، لا يسعنا سوى التأكيد على حقنا في الدفاع عن أرضنا وسيادتنا وكرامتنا بكل الوسائل المتاحة، وفق بيان صحفى صادر عن الحكومة اللبنانية .

وأضاف ميقاتى، قائلاً "إننا أبلغنا الدول الشقيقة والصديقة أننا دعاة سلام ولسنا دعاة حرب، لأننا نسعى إلى استقرار دائم من خلال استرجاع الأجزاء المحتلة من الجنوب، والتزام العدو الإسرائيلي تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 بكل بنوده، ولن تثنينا الاعتداءات الإسرائيلية عن ذلك. وتابع قائلا: " لقد رحبنا، ولا نزال نرحب، بأى مبادرة تحقق ما نريده من استعادة لما تبقى من أرضنا المحتلة"، وتعزيزِ انتشارِ الجيشِ عليها بالتعاونِ مع القواتِ الدولية، لمنع أى انتهاكٍ لحدودنا المعترف بها دولياً، كي ينعم أهلنا فى الجنوب بالاستقرار والأمان، لا سيما وأنهم قدموا التضحيات من أجل تحريرِالأرض.

كانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إنه تم إطلاق نحو 60 صاروخا من لبنان على الجليل الغربي واعتراض قرابة 15 منها، وبعد 48 ساعة من الهدوء في الشمال حزب الله يطلق عشرات الصواريخ نحو إسرائيل اعترضت القبة الحديدية 15 منها.

ولقي 12 شخصًا من بلدة مجدل شمس في الجولان المحتلة مصرعهم، بينما أُصيب العشرات وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بسبب سقوط صاروخ تم إطلاقه على ملعب كرة قدم، وتتراوح أعمارهم بين 10 و20 عامًا، وتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي المسؤولية عن الحادث.

وتعتبر مجدل شمس، واحدة من القرى التي بقيت في أراضي الجولان المحتلة بخلاف 163 قرية قام الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهلها بعد احتلالها عام 1967، ومنذ قرار ضمها إلى الأراضي الإسرائيلية في عام 1981، بدأت إسرائيل في بناء المستوطنات اليهودية.