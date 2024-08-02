موريتانيا: اغتيال إسماعيل هنية يقوض جهود وضع حد لمسلسل العنف فى الشرق الأوسط

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أدانت موريتانيا بشدة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية "طهران"، يوم الأربعاء الماضي.

واعتبر الحكومة الموريتانية - في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، أذاعته الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية اليوم الجمعة - أن عملية الاغتيال تنتهك كل المواثيق والمبادئ الأخلاقية والدبلوماسية؛ ومن شأنه أن يقوض الجهود الدولية الحثيثة الهادفة إلى وضع حد لمسلسل العنف في الشرق الأوسط وإيقاف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق على يد الاحتلال الإسرائيلي.



وجددت موريتانيا دعوتها المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في فرض احترام مقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتوفير الشروط اللازمة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وتمكينه من حقوقه العادلة في الحرية والاستقلال.