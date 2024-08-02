مصرع وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة إثر حادث انقلاب سيارة على محور الضبعة .. بالأسماء

مطروح _ حسن مشالي

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرين من أسرة واحدة، من محافظة القاهرة، مساء الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة انقلاب سيارة ملاكي عند الكيلو 15 على طريق محور الضبعة، في الاتجاه إلى الطريق الساحلي، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى المركزي.

وكانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف، قد تلقت بلاغاً بالحادث، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف، وانتقل عناصر الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، لإخلاء المصابين والجثث إلى مستشفى الضبعة المركزي، وهم: محمد عمرو إبراهيم " 4 سنوات " من القاهرة، مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيسر، وأسامة عبد المولى أبو سمرة " 38 سنة " من القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونوره صلاح مسعد " 35 سنة " من القاهرة، " وفاة " وحفظت بثلاجة المستشفى، ونادية عبد المقصود أحمد " 75 سنة " من القاهرة " وفاة "وحفظت بثلاجة المستشفى، و ليان عمرو إبراهيم " 8 سنوات " من القاهرة، "وفاة " وحفظت بثلاجة المستشفى، ويزيد عمرو ابراهيم " 11 سنة " من القاهرة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وعمرو إبراهيم مصطفى " 37 سنة " من القاهرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم

وكانت سيارات الإسعاف، وقوات الشرطة، والمرور، ومسئولي الأجهزة المعنية، قد انتقلت إلى مكان الحادث، فور ورود البلاغ، للمشاركة في إسعاف المصابين وإخلاء المتوفين إلى المستشفى، ورفع أثار الحادث من على الطريق وتسيير حركة المرور.