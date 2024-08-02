مدينة الزينية تنجح في رفع 111 طن مخلفات صلبة بحملات نظافة على الطريق الصحراوى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية بمحافظة الأقصر، عن قيام رئاسة مركز ومدينة الزينية بقيادة حجازى النحاس نائب رئيس المركز، وبالتنسيق مع المهندسة هدية ثابت الدرديرى مدير عام النظافة بالمحافظة، برفع 64 طن مخلفات من الطريق الصحراوى الشرقي ونقلها إلي المدفن الصحي بمعدات مركز الزينية.



وفي السياق نفسه، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية برفع 47 طن من المخلفات الصلبة وتم التفتيش على خطوط سير القلابات للتأكد من وجود ختم المقلب الصحي علي خط السير لضمان عدم رمي المخلفات خارج المقلب، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الارتقاء بمستوى منظومة النظافة والتجميل، وتكثيف أعمال تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن ورفع المعاناة عنهم.



فيما شهدت مدينة الزينية تنظيم العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، فعاليات إجتماعاً بحضور حجازى النحاس نائب رئيس المركز، مع مسؤولي شركة المقاولون العرب فرع البحر الأحمر المنفذة لمشروع الصرف الصحي بالمركز، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بمتابعة سير أعمال تنفيذ المشروعات القومية، والوقوف على معوقات تنفيذ المشروعات.



وتم استعراض الجداول الزمنية الخاصة بكل مشروع ومعوقات تنفيذه، وطالب رئيس مدينة الزينية مسئولى كل مشروع بضرورة تكثيف الأعمال لضمان الجودة التنفيذية وتشغيل المشروع فى الوقت المقرر . وأكد الهوارى على أهمية إضافة المناطق والشوارع على الخرائط الغير مضافة لسرعة الانتهاء منها في الميعاد المحدد.



وفي سياق متصل، أوضح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه جاري تمهيد عدد من الشوارع بقرية العشى استعداداً للرصف، ضمن أعمال الشركة الوطنية وهى شوارع المعهد الديني بالقرية وشارع البنك الزراعي ومدرسة التجارة بالقرية.



رفع 111 طن مخلفات صلبة بحملات نظافة على الطريق الصحراوى



رفع 111 طن مخلفات صلبة بحملات نظافة



مدينة الزينية تنجح في رفع 111 طن مخلفات صلبة



