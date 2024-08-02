محافظ المنوفية: 1830 بلاغا تلقاها مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بـ6 أشهر

المنوفية - محمد فتحى

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة في تلقى بلاغات وشكاوى المواطنين وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي ، حيث تم تلقى 1830 بلاغ وشكوى بكافة القطاعات الخدمية وذلك على مدار الـ 24 ساعة يوميًا بالإضافة إلى التواصل المباشر والرد على استفسارات المواطنين.

كما تضمن التقرير تصدر بلاغات وشكاوى قطاعات "الكهرباء وإنارة الطرق" بإجمالي 296 بلاغ، يليه "المياه والصرف الصحي" بعدد 294 بلاغ، ثم بلاغات "حوادث الطرق" بعدد 219 بلاغ، وجاءت بلاغات "الحرائق" بعدد (155) بلاغ ، ومخالفات البناء (110) بلاغ ، ونقل ومواصلات (83) بلاغ ، و(79) طرق وإشغالات ، هذا ويتم تسجيل كافة البلاغات والشكاوى إلكترونيًا والتعامل معها والاستجابة لها بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على فتح قنوات مباشرة للتواصل مع كافة المواطنين لتلقى الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومن خلال اللقاءات اليومية ، مشدداً على ضرورة تكثيف العمل من أجل تيسير سبل التواصل مع المواطن ومضاعفة الجهود المبذولة في تلقى شكاوى وإستغاثات المواطنين ورصدها وسرعة العمل على حلها لتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة.

يذكر أن محافظة المنوفية أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة والتعامل اللحظي مع أية بلاغات بكافة القطاعات على أرقام غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة (048/2222035- 048/2239804 - 048/2224899).