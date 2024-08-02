محافظ المنوفية: بدء العمل بوحدة الأطفال ذوى الهمم للتأهيل الحركى غدا

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه فى إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والأطفال من ذوي الهمم وبالتنسيق مع المستشفي العسكري بشبين الكوم.

وأعلنت المستشفي العسكري عن بدء العمل بوحدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بقسم العلاج الطبيعي علي أن يبدأ العمل من غدا السبت الموافق 3 أغسطس تحت إشراف نخبة من الاستشاريين والاخصائيين في التأهيل الحركي وقياس مستوي الذكاء وتقويم السلوك وتنمية المهارات والتخاطب ، كما يتضمن عمل الوحدة فحص رسم العصب والعضلات يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع ، كما خصصت المستشفي رقم 01122239338 للحجز والاستعلام والتواصل عبر الهاتف والواتس اب .

ومن جانبه قال محافظ المنوفية، أننا نسعي جاهدين لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لكافة الفئات وذوي الهمم بالتعاون مع المؤسسات الطبية .