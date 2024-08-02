محافظ القليوبية يستجيب لسيدة بتوفير سلع لبدء مشروعها لإعالة أسرتها

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت محافظة القليوبية، أنه بعدما عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، الثلاثاء الماضي، الموافق 30-7-2023، لقاء مواطنين بمدينة الخانكة، وذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وأثناء لقاء المواطنين تقدمت سيدة بطلب توفير عربة طعام متنقلة لها، وعلى الفور استجاب المحافظ لطلبها ووجه إمام فوزى مدير مديرية التضامن الاجتماعى، بسرعة توفير دعم مالى ومواد غذائية وبحث حالتها.

واوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه جاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بلقاء المواطنين والاستماع إليهم والعمل على تلبية طلباتهم وحل مشاكلهم، ووضع حلول غير تقليدية لإنهاء طلبات المواطنين، حيث أنه بالبحث تبين أن مقدمة الطلب لا تعمل وأسرتها مكونة من 3 بنات وزوجها كفيف ويعاني من قلة الدخل.

وعلى الفور في اليوم التالـى تم توفير بضاعة لبدء مشروع منحة لا ترد وتوفير مبلغ مالي دعما للأسرة من إحدى الجمعيات الخيرية بالخصوص وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى.

وتم تسليم مستلزمات المشروع للأسرة، وأشارت إلى أن القيادات التنفيذية دائما في خدمة المواطنين.

جدير بالذكر أن لقاء المحافظ بالمواطنين يعد اللقاء الثانى بعد اللقاء الأول الذى عقد بمدينة بنها، مشيرا إلى أن مكتبه مفتوح دائماً أمام الجميع، منوهاً بأنه تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الإختصاص للدراسة والعرض بشكل فوري.

وأوضح المحافظ، أن اللقاء المباشر مع المواطن يفتح باب الحوار والمتابعة، مشيرا إلي أهمية نشر الشعور بالرضا بين المواطنين في إطار توجيهات القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء بالتواصل مع المواطن وتحقيق مطالبهم في إطار الشرعية والقانون مما يؤدي لتعميق الولاء والانتماء للوطن ويسهم في حل المشكلات بعيدا عن الروتين والبيروقراطية.