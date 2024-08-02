محافظ الأقصر يتابع زراعة 250 شتلة متنوعة لتجميل كورنيش النيل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، جولة تفقدية داخل نطاق مدينة الأقصر، لمتابعة تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، والتى تأتى ضمن جهود الدولة المكثفة لمواجهة التغيرات المناخية وزيادة المساحات الخضراء وخلق بيئة أكثر نقاءًا للمواطنين.



واستهل محافظ الأقصر جولته التى رافقه خلالها اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، بمتابعة أعمال رفع كفاءة وزيادة زراعة المسطحات الخضراء بكورنيش النيل بمنطقة مرحبا، حيث تم زراعة 250 شتلة متنوعة بحوض الزرع أمام ميدان مرحبا وعمل ممر من الرخام.



وأكد محافظ الأقصر على أهمية تضافر الجهود وتكاملها لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرة لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على المدن والميادين والشوارع الرئيسية ومداخل القرى بدائرة المحافظة، وزيادة المساحات الخضراء، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الشباب والمجتمع بكل فئاته، واستثمار حماسهم وإبداعاتهم في خدمة المجتمع بالتعاون مع الجهاز التنفيذى.



كما أوضح رئيس مدينة الأقصر، إنه يتم زراعة عدة نباتات متنوعة منها 100 صبار اوفربيا و100 النترا جامبو و15 جهنميه مقزمة و5 شمعدان، بالإضافة إلى 5 صبار ايفري، حيث شارك بالجولة أحمد أبو عيش سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر، وحسن عبده رئيس حي جنوب، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية.



وكان قد حرص المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، على الاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة بكورنيش النيل والممشى السياحي للمواطنين حيث رافقه خلال الجولة ، اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، وتابع المحافظ منظومة العمل الخاصة بمنطقة الممشى السياحى ، والتي تشرف عليها إحدى الشركات، واطمأن محافظ الأقصر على سير منظومة العمل بالممشي على أكمل وجه.



وشدد المحافظ على الأجهزة التنفيذية التابعة لمدينة الأقصر بالتواجد الميداني وسرعة التعامل الفوري مع أية متطلبات أولا بأول، مؤكدا أن الممشى السياحى والكورنيش من أهم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين وليكون لأبناء المحافظة متنفس حضاري ، فضلا عن كونه موردا استثماريا واعدا.



أعمال زراعة 250 شتلة متنوعة لتجميل كورنيش النيل أمام المواطنين



جولة المحافظ على كورنيش النيل وزراعة الأشجار



زراعة 250 شتلة متنوعة لتجميل كورنيش النيل أمام المواطنين