محافظ الأقصر: مشروع التأمين الصحى الشامل يسهم فى تحقيق رؤية مصر 2030

الأقصر – أحمد مرعى

التقى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بالدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، في مقر ديوان عام المحافظة، وذلك بحضور الدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر.

وفي بداية اللقاء، قدم الدكتور أحمد السبكي، التهنئة للمهندس عبد المطلب عمارة على توليه هذا المنصب كمحافظًا للأقصر، متمنيًا له التوفيق والنجاح في قيادة المحافظة نحو تحقيق الرعاية الصحية المتميزة للمواطنين، حيث شهد اللقاء مناقشة التطورات الحالية والمستقبلية في قطاع الرعاية الصحية بالمحافظة.

ومن جانبه، تقدم محافظ الأقصر، بالشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق حلم ملايين المواطنين بتلقي خدمات طبية ذات جودة عالية من خلال مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، مثمنًا الجهود المبذولة من قِبل الهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم خدمات صحية لائقة بأهالي المحافظة، واعتبار ملف صحة المواطن من أولويات خطط الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

ولفت محافظ الأقصر، إلى أن الدولة تولى اهتماما كبيرًا بالمنظومة الصحية ودعمها بكافة الإمكانات اللازمة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع الصحة ووضعه على رأس أولويات منظومة العمل وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين للارتقاء وتحسين الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يسهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، واستعرض محافظ الأقصر، عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين خاصة بمركز الزينية لعدم ربط الوحدات الصحية علي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمركز.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد السبكي، أن استكمال مجمع الأقصر الطبي سيحل 70٪؜ من المشكلات الحالية بالمنظومة، وأشار إلي مقترح بإنشاء مركز لعلاج الكلي بالأقصر يتم إدراجه في خطة العام المالي المقبل، حيث حضر اللقاء كلا من العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الاقصر، والدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة، والدكتور أحمد حماد مستشار لرئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير الإدارة العامة للمكتب الفنى، واللواء شريف بلال مساعد المدير التنفيذي للشؤون الهندسية والمشروعات، والدكتور أحمد البرعى رئيس إقليم الصعيد والمشرف العام على فرع الأقصر، والدكتور أحمد حماد نائب مدير فرع الأقصر، وجدير بالذكر أن عدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر يبلغ 86.18% من إجمالي عدد المواطنين بالمحافظة.