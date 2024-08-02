مجلس الوزراء بالسودان يجيز مشروع هيكلة قطاعي الطاقة َوالكهرباء

أ ش أ

أجاز مجلس الوزراء بالسودان مشروع هيكلة قطاعي الطاقة والكهرباء والتي تتضمن تقسيم البترول إلى ثلاثة قطاعات وتكوين شركة كهرباء السودان بدلا عن خمس شركات .

وقال وزير الطاقة والنفط بالسودان ، الدكتور محي الدين نعيم، في تصريحات اليوم، إنه تم تقسيم قطاع البترول الى قطاعات رئيسية تشمل قطاعا سياديا يضطلع بصنع السياسات واللوائح والإجراءات وذلك بتكوين مجلس شئون النفط برئاسة رئيس مجلس السيادة القائد العام ، بينما تقوم الوزارة بربط سياسات الدولة بسياسات الوزارة والقطاع الخاص ، بجانب المؤسسة التي تعني بالإشراف والرقابة وشركة سودابست للعمل التجاري .

وأضاف وزير الطاقة والنفط بالسودان، ان مجلس الوزراء وافق على مقترح الوزارة بتحويل شركات الكهرباء الى شركة كهرباء السودان وإنشاء إدارات عامة تختص بالتوليد الحراري والتوليد المائي والطاقات المتجددة والنقل والمشروعات فضلا عن إنشاء إدارات مساعدة للإمداد والمالية والموارد البشرية والإدارية لجلب قطع الغيار للكهرباء وترشيدها.

وأكد وزير الطاقة والنفط بالسودان، أن الهدف من الهيكلة بالنسبة للقطاعيين هو تمكين الجهاز الرقابي من الإشراف التام على القطاع بصورة فعالة وناجزة وتوحيد السياسات والمعايير وجودتها، مجددا حرص وزارته على تقديم الخدمة للشعب السوداني بإعادة النظر في المورد البشري بعد انفصال الجنوب، متوقعا دخول استثمارات أجنبية كبيرة، مشيرا في هذا الشأن إلى ترتيبات زيارته لدولة الصين و التي ستقود إلى دخول استثمارات كبيرة.