كل ما تريد معرفته عن مشروعات الآبار الشاطئية للترشيح الطبيعي للمياه بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، شارة البدء لدخول الخدمة لعدد 2 بئر شاطئى، ضمن وحدات الترشيح الطبيعى بمحطة مياه الصعايدة بالزينية شمال الأقصر، وذلك لدى إستقبال اللواء أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، الدكتور رفعت عبد الوهاب إستشارى البحوث والتطوير بالشركة القابضة ورئيس مشروعات الترشيح الطبيعى، ووفد UN HABTAT الممول للمشروع.

وفيما يلي يرصد "اليوم السابع" تفاصيل ومعلومات للقراء عن مشروعات الآبار الشاطئية للترشيح الطبيعى للمياه في قرى ونجوع محافظة الأقصر:-

1. شهدت محافظة الأقصر بدء تدشين وتشغيل آبار RBF للترشيح الطبيعى في الزينية

2. أصبحت عدد الآبار بالأقصر 8 آبار شاطئية طاقتها 21م3 /يوم

3. الآبار الشاطئية باتت إحدي الوسائل الهامة لشركات المياه والصرف الصحى حول محافظات مصر

4. الآبار الشاطئية تقنيات صديقة للبيئة تعتمد على الترشيح الطبيعى للتربة فتعتمد التكنولوجيا على حفر بئر بجوار مجري مائي وتصل مياه البئر أفقيا من خلال التربة

5. الآبار الشاطئية فى حالة مدينة الزينية شمال الأقصر في المجرى المائي هو نهر النيل

6. عبر الآبار الشاطئية تصل المياه نظيفة تماماً من الشوائب والبكتيريا والفطريات ثم تضخ إلى خط المياه بعد إضافة نسبة ضئيلة من الكلور

7. الآبار الشاطئية تعتمد على الترشيح المباشر من ضفاف الأنهار حول الأقصر

8. تم التعاون بين شركة مياه الأقصر وموئل الأمم المتحدة (UNHABITAT) بإفتتاح وحدة جديدة للترشيح الطبيعي

9. هذه التكنولوجيا الصديقة للبيئة توفر مياه شرب آمنة لما يصل إلى اكثر من 15,000 مستفيد في الأقصر

10. الآبار الشاطئية تعتبر خطوة مهمة نحو حلول مائية مستدامة في صعيد مصر

11. تم تقديم تقنية الترشيح الطبيعي (RBF) وتنفيذها في عدة محافظات مع استمرار الدعم الفني وتحسين الممارسات

12. وحدة الترشيح طبيعي تشكل حل سريع ومنخفض التكاليف ويفيد أكثر من 15000 مستفيد لكل وحدة