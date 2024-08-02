كامالا هاريس: يشرفني أن أكون المرشح الديمقراطي المحتمل لمنصب رئيس أمريكا

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها أن كامالا هاريس قالت :"يشرفني أن أكون المرشح الديمقراطي المحتمل لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وجمعت حملة جو بايدن التي تحولت إلى كامالا هاريس 310 ملايين دولار فى يوليو وهو مبلغ ضخم من المال أثاره دخول نائبة الرئيس في السباق الرئاسي بعد انسحاب بايدن من الترشح للولاية الثانية.

وتجاوزت حصيلة هاريس الـ137 مليون دولار التى جمعها الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي نجا من محاولة اغتيال وتصدر المؤتمر الوطني الجمهوري الشهر الماضي.

وتمتلك حملة هاريس واللجان التابعة الأخرى 377 مليون دولار نقدًا في متناول اليد، اعلى بـ 50 مليون دولار من صندوق ترامب البالغ 327 مليون دولار، وفقا للأرقام التي أصدرتها كلتا الحملتين هذا الأسبوع.