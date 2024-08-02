اليوم السابع
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الجمعة، 02 أغسطس 2024 02:29 ص
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قطع الكهرباء عن عدد من القري بمركز أجا بالدقهلية بسبب اعمال الصيانه

الجمعة، 02 أغسطس 2024 01:00 ص
قطع الكهرباء عن عدد من القري بمركز أجا بالدقهلية بسبب اعمال الصيانه قطع الكهرباء - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أعلن مجلس مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، أنه تلقي إشارة من شركة الكهرباء بفصل التيار الكهربائي اليوم الجمعة الموافق 2/8/2024 ولمدة ساعتين، بسبب أعمال الصيانة فى محولات دماص وهو ما سوف يؤثر على عدد من القرى بمركز أجا

حيث يتم قطع التيار عن قري ميت مسعود . جلموها . جملوه 3 ، منشية منصور .عزبة الشوكي . ميت دمسيس ميت فضاله . شيوه الغربية - عزبة شرارة - عزبة السيد . عزبة البطل . ميت معاند فيشا بنا . ميت اشنا .. الكرامه - صهرجت الصغرى . عزبة محسن . عزبة أبوزيد الإنشادية أبو داود العنب .دروة . عزبة البرعى . ميت أبو الحسين . اخطاب

وذلك من الساعة 5 صباحاً حتى 7 صباحاً والمناطق المتأثرة بالقرى هي و على الجهات المعنية الأخذ في الاعتبار التدابير اللازمة

 

 







الدقهلية

كهرباء الدقهلية

قطع الكهرباء

مركز أجا

قطع التيار الكهربائي عن قري أجا




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