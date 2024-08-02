قطع الكهرباء عن عدد من القري بمركز أجا بالدقهلية بسبب اعمال الصيانه

الدقهلية شريف الديب

أعلن مجلس مدينة أجا بمحافظة الدقهلية، أنه تلقي إشارة من شركة الكهرباء بفصل التيار الكهربائي اليوم الجمعة الموافق 2/8/2024 ولمدة ساعتين، بسبب أعمال الصيانة فى محولات دماص وهو ما سوف يؤثر على عدد من القرى بمركز أجا

حيث يتم قطع التيار عن قري ميت مسعود . جلموها . جملوه 3 ، منشية منصور .عزبة الشوكي . ميت دمسيس ميت فضاله . شيوه الغربية - عزبة شرارة - عزبة السيد . عزبة البطل . ميت معاند فيشا بنا . ميت اشنا .. الكرامه - صهرجت الصغرى . عزبة محسن . عزبة أبوزيد الإنشادية أبو داود العنب .دروة . عزبة البرعى . ميت أبو الحسين . اخطاب

وذلك من الساعة 5 صباحاً حتى 7 صباحاً والمناطق المتأثرة بالقرى هي و على الجهات المعنية الأخذ في الاعتبار التدابير اللازمة