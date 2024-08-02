قصة صعود الاستثمارات السعودية في مصر إلى 2.4 مليار دولار عام 23/22

كتب مدحت عادل

عام بعد عام تشهد العلاقات المصرية السعودية تطورا كبيرا على المستوى السياسي والاقتصادي وهو ما تعكسه بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث أظهرت ارتفاع قيمة الاستثمارات السعودية في مصر لتسجل 2.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 / 2023، ارتفاعا من 491.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 بزيادة بلغت 1.9 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 474.3%.

ويشير تطور قيمة الاستثمارات السعودية في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، إلى تسجيل 649.1 مليون دولار عام 2014 / 2015 مقابل 284.4 مليون دولار عام 2013 / 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 128.2%، وتراجعت في العام التالي لتسجل 313 مليون دولار بنسبة انخفاض قدرها 51.8% عن عام 2014 / 2015، وارتفعت في عام 2016 / 2017 لتصل إلى 343.7 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 9.8% عن العام السابق عليه، ثم عادت للانخفاض مسجلة 296.7 مليون دولار عام 2017 / 2018 بنسبة انخفاض قدرها 13.7% عن العام السابق عليه.



وفى عام 2018 / 2019 ارتفعت مرة أخرى لتصل إلى 430.1 مليون دولار بنسبة ارتفاع قدرها 45% عن العام السابق عليه، ثم انخفضت إلى 356.2 مليون دولار عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 17.2% عن العام السابق عليه، واستمرت في الانخفاض لتبلغ 325.3 مليون دولار بنسبة انخفاض قدرها 8.7% عن العام السابق عليه، وارتفعت إلى 491.6 مليون دولار عام 2021 / 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 51.1% عن العام السابق عليه.