فرقة "طبلة الست" تتألق على مسرح مكتبة الإسكندرية المكشوف

الإسكندرية جاكلين منير

شهد مسرح مكتبة الإسكندرية المكشوف، مساء اليوم تألق فريق "طبلة الست"، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى في دورته الحادية والعشرين، وذلك وسط حضور جماهيري مكتمل العدد، وتفاعل كبير من الحاضرين.

وقدمت فرقة طلبة الست العديد من أغانيها مثل «يا صلاة الزين - مربعات ابن عروس - الحلوة دي - يا أبو اللبايش يا قصب - يا ليالي الفرح تعالي - ميدلي صعيدي يا جريد النخل العالي - سلم علي - يا بهية - يا ما حمامي سرح - ياتجبلي شكلاتة - بتناديني تاني ليه» وغيرها من أغانيهم المميزة.

تأسست الفرقة عام 2019، وتتكون من فتيات فقط ،قررن أن تكون الآلات الإيقاعية وخاصة "الطبلة" وسيلتهن في العزف، وقررن أن تكون الأعمال التي يقدمنها عبارة عن إحياء أغنيات الفلكلور الصعيدي ذات الإيقاع المميز، مع التركيز على تقديم قضايا المرأة الصعيدية بشكل سهل.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولي في نسخته الحادية والعشرين، من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي، بمشاركة فرق وفنانين من 6 دول (مصر - تونس - ألمانيا - فرنسا - البرتغال - أمريكا)، وذلك خلال الفترة من 1 أغسطس حتي 31 أغسطس، حيث يشهد المهرجان تنوعًا يناسب جميع الأذواق، فعلى صعيد الحفلات الغنائية والموسيقية ويستضيف المهرجان عددًا من أبرز الأسماء على الساحتين المصرية والعربية مثل: هشام عباس، وعلى الحجار، وأنوشكا، وأبو، وعمر خيرت، وخالد الكمار، ونوران أبو طالب، ونوال بن كريم، وفؤاد ومنيب، وعلي الهلباوي، ونسمة عبد العزيز، وسعد العود، وهيثم الحضيري وغيرهم.

كما يقدم المهرجان عروضًا مسرحية مميزة، وورش عمل مسرحية وسينمائية أبرزها: الكتابة المسرحية للهواة، والتذوق السينمائي، ومدارس النقد السينمائي، وصنع الأفلام القصيرة.