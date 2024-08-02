غدا.. قطع المياه عن 17 منطقة حول الأقصر 4 ساعات لإجراء أعمال الصيانة

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد إدارة هندسة كهرباء إسنا شرق جنوب محافظة الأقصر، عن قطع التيار الكهربائي في 17 منطقة متنوعة حول المدينة، وذلك لمدة 4 ساعات صباحاً لحين الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة اللازمة في شبكات وخطوط الكهرباء، بناءاً على توجيهات الدكتور محمد محمود رزق رئيس المدينة.

وفى هذا الصدد أعلنت هندسة كهرباء اسنا شرق عن قطع التيار الكهربائي، يوم غداً السبت الموافق 3 أغسطس 2024، وذلك لعمل الصيانة من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 10 صباحا فى المناطق التالية:- (محطات صرف الشيخ فضيل - عزبة الخزان - سنترال اسنا - الإذاعة والتلفزيون - منطقة الشيخ فضيل – الملجأ – الراهبات - عزبة مروان - شارع السعودية - شارع أحمد عرابي - شارع الحكام - الإدارة التعليمية - عملية مياه الشيخ مسكين كاملة - مستشفى طيبة - قرية النمسا - قرية النمساوية - قرية حاجر المساوية).

فيما تشهد مدينة إسنا العمل على تركيب كشافات الإنارة وإحلال وتجديد أسلاك الجهد المنخفض فى الكلابية بقرية الحلة، كما يجرى متابعة تغيير أسلاك الكهرباء بقرية أصفون المطاعنة، ويتم استمرار تركيب كابلات الكهرباء الأرضية بالقرايا، كما يجري استمرار العمل فى تركيب كشافات إنارة الشوارع فى عزبة المزناب بقرية الحلة.

ولتحقيق أكبر دعم للقرى جنوب الأقصر، تم العمل مؤخراً على تركيب عدد 2 محول كهرباء بقدرة 100 كيلو بقرية الهنادي لتغذية الكمين وقرية نجع أبو سعيد، ويتم استمرار العمل فى إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط والمنخفض التي تم تسليمها بقرية الحليلة بمجلس قروى الحلة، وكذلك تم تركيب كشافات ليد على الطريق العام بقرية العضايمة والطرق الداخلية للقرية، وتم العمل فى صيانة وإنارة أعمدة الإنارة بمنطقة دير الشهداء والسلطان عبد الجليل بقرية النمسا، وأنهى العمل في تركيب وصيانة الكشافات بالطرق العامة والطرق بقرية السريب وحاجر كومير.