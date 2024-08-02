اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 أغسطس 2024 07:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة زرعيت على الحدود الشمالية الإسرائيلية

الجمعة، 02 أغسطس 2024 07:04 م
صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة زرعيت على الحدود الشمالية الإسرائيلية قصف
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من مراسليها يفيد بأن صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة زرعيت على الحدود الشمالية الإسرائيلية.

ولقى 12 شخصًا من بلدة مجدل شمس فى الجولان المحتلة مصرعهم، بينما أُصيب العشرات وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بسبب سقوط صاروخ تم إطلاقه على ملعب كرة قدم، وتتراوح أعمارهم بين 10 و20 عامًا، وتبادل حزب الله اللبنانى والجيش الإسرائيلى المسؤولية عن الحادث.


وتعتبر مجدل شمس، واحدة من القرى التى بقيت فى أراضى الجولان المحتلة بخلاف 163 قرية قام الاحتلال الإسرائيلى بتهجير أهلها بعد احتلالها عام 1967، ومنذ قرار ضمها إلى الأراضى الإسرائيلية فى عام 1981، بدأت إسرائيل فى بناء المستوطنات اليهودية.

 







مجدل شمس

مجدل شمس الجولان

الجولان

حزب الله

لبنان

إسرائيل

اخبار إسرائيل

القاهرة الإخبارية

قصف مجدل شمس

لبنان وإسرائيل

صاروخ مجدل شمس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة