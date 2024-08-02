صحة كفر الشيخ: ندوات توعوية بالمساجد عن القضية السكانية وخدمات تنظيم الأسرة

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ عدة ندوات توعوية بالمساجد عن القضية السكانية وخدمات تنظيم الأسرة المقدمة من وزارة الصحة وحقوق الطفل ورعايته، في إطار جهود الدولة والقيادة السياسية والتنفيذية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الخصائص السكانية وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري من خلال مبادرة تنمية الأسرة المصرية.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف القضية السكانية وأهمية تنمية الأسرة، الأمر الذي دعا الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة لعقد بروتوكول تعاون بين وزارتى الأوقاف والصحة، وبرعاية اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الذى أكد على أهمية نشر الوعي الصحي في جميع مدن وقرى المحافظة.

وأكد الدكتور محمد ابوالسعد، وكيل مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، على ضرورة بذل الجهود، لتوعية الأهالى والمواطنين في جميع أنحاء المحافظة بأهمية القضية السكانية واستخدام الوسائل المناسبة لتنظيم الاسرة، وأهمية ذلك للفرد والمجتمع، حيث تواجدت اليوم العيادات المتنقلة بالقرب من معظم المساجد قبيل وبعد صلاة الجمعة .

وأشرف الدكتور حازم موسى، مدير إدارة تنمية الأسرة على الحملات التوعوية، اليوم الجمعة، من المساجد، وتابع انتشار العيادات المتنقلة في قرى المحافظه، مؤكداً أن العيادات قدمت خدمات ووسائل تنظيم الأسرة للمواطنات المنتفعات بالمجان.



توعية السيدات بأهمية تنظم الأسرة