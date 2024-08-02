صحة بنى سويف: 4 آلاف و920 مواطنا استفادوا من حملة 100 يوم صحة فى أول أيامها

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة فى بنى سويف، استفادة 4 آلاف و920 مواطنًا، من حملة "100 يوم صحة" وذلك فى أول يوم لانطلاقها للحصول على الخدمات الصحية للمبادرات الرئاسية "مجانًا" فى قطاع الصحة بمراكز ومدن المحافظة، والتى انطلقت أمس الخميس، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضحت الدكتورة سماح جاد، أن المواطنين استفادوا من أعمال المبادرات الرئاسية للصحة العامة والتى شملت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوى، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة السمعيات، ومبادرة رعاية الأم والجنين، ومبادرة فحص ما قبل الزواج، ومبادرة رعاية كبار السن.

أضافت وكيل وزارة الصحة أن الحملة تضم أكثر من 120 فريق بالوحدات الصحية، حيث يتم تحريك 28 فريقا منهم للعمل خارج الوحدات الصحية لتسهيل الوصول للمواطنين حيث تتمركز فى العديد من الأماكن والمواقع منها: مساجد وأسواق القرى وجمعيات تنمية المجتمع المحلى والجمعيات الزراعية ومراكز الشباب، حيث يتم العمل بالحملة من الساعة 9 صباحا وحتى الـ9 مساء للكشف على كافة الأمراض وفرق التوعية والتثقيف الصحي.