اليوم السابع
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شركة إيطالية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب

الجمعة، 02 أغسطس 2024 11:13 ص
شركة إيطالية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب شركة ايتا الايطالية
فاطمة شوقى

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أعلنت شركة "إيتا إيروايز" الإيطالية اليوم الجمعة تعليق رحلاتها الجوية بشكل مؤقت من وإلى مدينة "تل أبيب" في إسرائيل، وذلك بسبب حالة التوتر والصراع الإقليمى ، للحفاظ على سلامة ركابها وطاقمها.


وأضافت الشركة - في منشور عبر منصة (إكس) - أنه "نظرا للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ولضمان سلامة ركابها وأطقمها، فإن إيتا إيروايز قررت تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى السادس من شهر أغسطس الحالي"، حسبما نقلت صحيفة ميلانو الإيطالية.


ويأتي هذا بعدما اتخذت العديد من شركات الطيران، بما في ذلك "يونايتد إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز"، قرارات مماثة خلال الأيام القليلة الماضية بإلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل بسبب مخاوف أمنية.


وأضافت الشركة أن "الوضع يتطور باستمرار"، وحثت عملاءها على التحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.

 

 







ايطاليا

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تل ابيب

رحلات جوية




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