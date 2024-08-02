رفع 1230 طن قمامة بكفر الشيخ والدفع بـ6 معدات لتمهيد وإصلاح طريق بيلا – المنصورة

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، رفع 1230 طن من القمامة من الشوارع والميادين والطرق الرئيسية، بتوجيهات اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، والمتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع، والصيانة المستمرة للحدائق العامة، وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة، إضافة لحملات إزالة إشغالات، وأعمال التطوير التى تشهدها عدد من المدن.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء مجالس المدن والوحدات القروية باستمرار حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة، للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وبذل مزيدا من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقا للإمكانات المتاحة، والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.



وعلى جانب آخر، أكد أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم، الجمعة، على استمرار تنفيذ خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بتمهيد وتسوية الطرق الداخلية بالمدينة وقرى المركز ورفع كفاءتها وتحسين حالتها للتيسير على المواطنين في الانتقالات وحركة المواصلات وللمساعدة في وصول الخدمات اليها، لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.



وأوضح رئيس مدينة بيلا، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لتمهيد وتسوية طريق "بيلا - المنصورة"، بالاشتراك مع جهاز النظافة والتجميل، وبالاستعانة بمعدات الحملة الميكانيكية التابعة لمجلس مدينة بيلا، لتمهيد ودمك وإصلاح الطريق، حيث تم الدفع بعدد 3 لوادر، وجليدر، وسيارة تريلا، وسيارة رش مياه، بجانب رفع كافة المخلفات الصلبة، بداية من كشك المرور وصولا لبنزينة التعاون، وجاري استكمال المجهودات لتحسين حالة الطريق والارتقاء بالخدمات العامة، وذلك لحين الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي للمناطق المحيطة بالطريق.



وأشار رئيس المدينة، إلي أننا نستهدف تمهيد وتسوية الطرق والشوارع وخصوصا مداخل المدينة والقرى، للعمل على خدمة وراحة جميع أهالينا المواطنين فى كل خدماتهم اليومية بهدف شعورهم بالرضا التام فى شتى المجالات والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق.





تمهيد الطرق ببيلا



تمهيد طريق بيلا المنصورة



رش الشوارع وتمهيد الطرق