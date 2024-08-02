رفع 120 حالة إشغال طريق وتحرير 38 محضرا فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، كافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في إزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعيق الحركة المرورية والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة وتوفير رصيف آمن لكبار السن والأطفال وذوي الهمم.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء برفع ما يقرب من 120حالة إشغال طريق، وتحرير 38 محضرا.

ففي حيِّ أول مدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية برفع الإشغالات بصفة يومية من نطاق (طريق نمرة 6، طريق البلاجات، ميدان مصطفى كامل، شارع أم كلثوم، شارع سعد زغلول، شارع مصر، شارع داوود حمدان)، أيضا تم تحرير 23 محضر إشغال بنطاق شارع سعد زغلول، طريق نمرة 6، ورفع عربات لبيع التين الشوكي بالطريق العام بنطاق شارع الترعة وشارع محمد علي.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثانِ مدينة الإسماعيلية برفع 4 حالات إشغال طريق بنطاق "شارع العشريني".

أيضًا قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية برفع الإشغالات من نطاق الحي.

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير برفع ما يقرب من 50 إشغال طريق بنطاق الشارع الرئيسي، ميدان الموقف الجديد، كوبري التل، بر أيمن ترعة الإسماعيلية عبارة عن كراسي، ترابيزات، استاندات، أقفاص بلاستيك، حواجز حديدية، بالإضافة إلى تحرير 15 محضر للسيارات لتكرار الوقوف بالشارع بغير الأماكن المخصصة وإرسالها لإدارة المرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب تم رفع جميع الإشغالات والمرور علي المحال التجارية لتأكد من مواعيد الغلق.

أما مركز ومدينة القنطرة شرق، فقد قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة، برفع إشغالات الطريق بنطاق شارع التحرير التابع للمدينة القديمة، كما تم رفع الإشغالات بالطريق الدولي، الشارع الرئيسي بقرية الأبطال، والشوارع الرئيسية بقرى التقدم وجلبانة والسلام، بالإضافة إلي رفع سبايت خشب وفاترينة بالطريق الدولي بالقنطرة العريش.

أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع ما يقرب من 62 حالة إشغال طريق من نطاق الطريق الرئيسي، وشارع المعاهدة.