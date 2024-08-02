رئيس اتحاد الطلاب الأفارقة: الحفاظ على البيئة دور أساس للشباب

كتبت منال العيسوى

قال رئيس اتحاد الطلاب الأفارقة بمصر حسين الورسلى حسين من الصومال وباحث بزراعة الأزهر :"، أن دور الاتحاد فى نشر الوعى البيئى وخدمة القضايا المتعلقة بالبيئة فى المنطقة العربية والإفريقية، مهم لتشجيع الشباب بدفع عجلة التنمية المستدامة ، والحفاظ على البيئة دور أساس للشباب ".

وطالب رئيس اتحاد الطلاب الأفارقة خلال كلمته فى فاعليات منتدى الشباب العربى للبيئة والتنمية بالإنابة عن شباب المنتدى, المنعقد فى مدينة الغردقة تحت عنوان "التغيرات المناخية.. قضية الجميع الاقتصاد الأزرق.. وفرص لاقتصاد مستدام"، بدور أكبر للشباب فى تقديم الحلول لوضع خريطة طريق لحماية مجتمعاتنا لمستقبل أكثر إشراقا.

جدير بالذكر أن المنتدي العربى للشباب والبيئة المنعقد حاليا بمدينة الغردقة يشارك فيه عدد من كبير خبراء في مجالات البيئة الساحلية والاقتصاد الأزرق والتنمية المُستدامة، ويناقش بعض القضايا الملحة منها التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة الساحلية، بالإضافة إلى تقييم مخاطرها، وتدابير التكيف معها، والدور الهام الذى يمارسه الشباب في مُعالجة تحديات التغيرات المناخية، اضافة الى اهمية التنوع البيولوجي في البحار والمحيطات، كمصدر للتنوع الوراثي والاستخدام الأمثل لموارد البيئة الساحلية، كما يتضمن المنتدي ورش عمل وتدريب للشباب علي التفاعل مع خطورة التغيرات المناخية والتواصل العربي المصري الافريقي للتعامل الأمثل مع ما يحدث في السواحل العربية والاستخدام المستدام لها، الى جانب تفعيل دور الشباب وزيادة الوعي في مجال حماية البيئة الساحلية والتكيف مع التغيرات المناخية، وتشجيع مشاركتهم في صناعة القرار، وذلك من خلال نظام المحاكاة علي أرض الواقع.



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