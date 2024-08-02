اليوم السابع
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الجمعة، 02 أغسطس 2024 05:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات.. الصحة: بدء اللجان المشتركة مع التضامن لإنهاء التقييم الوظيفي

الجمعة، 02 أغسطس 2024 04:26 م
حصاد الوزارات.. الصحة: بدء اللجان المشتركة مع التضامن لإنهاء التقييم الوظيفي وزارة الصحة - أرشيفية

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