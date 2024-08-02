حصاد الوزارات.. الصحة: بدء اللجان المشتركة مع التضامن لإنهاء التقييم الوظيفي

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة: بدء اللجان المشتركة مع التضامن لإنهاء الكشف الطبي والتقييم الوظيفي

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن على متنها 60850 طن بضائع

وزير الصحة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية

التعليم العالى وبنك المعرفة المصرى يزور اتحاد الجامعات العربية بالأردن

وزير الصحة يبحث مع سفير تنزانيا التعاون فى دعم القطاع الصحى لبلاده

تعليم القاهرة تستعد لاستقبال امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية غدا

كامل الوزير يتفقد الخط الأول للقطار السريع ويؤكد: ملحمة عظيمة.. صور

اختبارات القدرات 2024.. إتاحة التسجيل لطلاب مدارس stem لحجز الاختبارات