تنوع الأنشطة التربوية بالمعسكر الشاطئى لتعليم كفر الشيخ ببلطيم .. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، المعسكر الشاطئ ببلطيم، للقيادات الطلابية والطلاب المتميزين في الأنشطة التربوية على مستوى المديرية(الفوج الأول) اعدادى وثانوى بنين، بتوجيهات لواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بإشراف محمد عبدالله، الرائد العام، وكيل الوزارة، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، والدكتورة غادة النحاس ،مدير عام التعليم العام، وأمين الغفلول، موجه عام التربية الاجتماعية، والدكتورة عزة الدعدر، موجه أول مركزى، تنفيذ الاتحادات الطلابية بالمديرية.

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المعسكر شمل عدد من الأنشطة التربوية، منها فنية وثقافية واجتماعية ورياضية وترويحية، وتوزيع جوائز على الطلاب المتميزين، مشيراً إلى أن المعسكر سيكون على 5 أفواج متتالية، للطلاب المتميزين في مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، والقيادات الطلابية المتميزة في الإتحادات الطلابية.

وأضاف أن هدف المعسكر تعريف الطلاب عدد من المواقع في محافظتهم، وزيارة المناطق االسياحية، ورفع روح الولاء والانتماء لمصر، وقضاء أوقات مفيدة مع أقرانهم، وشغل أوقات فراغهم بما يفيد، وعدم تركهم فريسة للأفكار المنحرفة ورفقاء السوء، والتواصل معهم بعد انتهاء المعسكرات.





الطلاب المشاركون في الفوج الاول لمعسكر تعليم كفر الشيخ



الطلاب المشاركون في معسكر تعليم كفر الشيخ



جانب من طلاب الفوج الأول لمعسكر تعليم كفر الشيخ