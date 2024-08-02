تقديم أشهر الأغانى التراثية خلال المهرجان الصيفى للموسيقى بأوبرا دمنهور غدا

البحيرة - ناصر جودة

يواصل المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء بدار الأوبرا المصرية فاعلياته الفنية المميزة، ويقام مساء غدا السبت حفل موسيقى غنائى، على مسرح دار أوبرا دمنهور، بمشاركة طلاب مركز تنمية المواهب بقيادة إيهاب عباس، ومشاركة فصول كورال أطفال أوبرا الإسكندرية ودمنهور.

ويقام الحفل تحت إشراف المدير الفنى للمركز الدكتور سامح صابر، وقيادة الدكتورة سهير حسين وإشراف فنى للدكتورة هدى حسني.

ويقدم فصل الغناء العربى بمصاحبة فصل الرق باقة من المؤلفات الموسيقية والغنائية التراثية والوطنية منها «أحلف بسماها، الله الله ع المستقبل، طوبة فوق طوبة، ياحبيبتى يامصر ويا أغلى أسم، موسيقى تمر حنه، لونجا رياض، سماعى نهاوند وبعمرى كله حبيتك .

كما يتضمن الحفل أغنية قد ما احبك، موشح ملا الكاسات ويابهجة الروح، ياورد على فل وياسمين، ظبى من الترك، خفيف الروح، وجهك مشرق، أنت المدلل.