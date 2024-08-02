تسليم 119 طفلا تائها إلى ذويهم وإنقاذ 54 حالة من الغرق برأس البر.. فيديو

دمياط معتز الشربيني

شهدت شواطئ رأس البر إقبالا متزايدا من المصطافين والرواد اليوم الجمعة، هربًا من ارتفاع درجات الحرارة ؛ وذلك برئاسة المحاسب وليد الشهاوى وإشراف نواب المدينة؛ حيث يجرى العمل من أول ضوء لآخر ضوء وسط استعدادات مكثفة للوحدة وتكثيف الخدمات الشاطئية من خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات والأبراج وفرق الإنقاذ ونظافة.

وتم اليوم تسليم عدد 119 طفلا تائها إلى ذويهم وإنقاذ عدد 54 حالة من الغرق وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير؛ يأتى ذلك فى إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع المناطق بالمدينة وتقديم أفضل الخدمات المواطنين ورواد رأس البر .

وكانت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر قد اعلنت رفع درجة الاستعداد لمواجهة الإقبال من رواد المصيف وخاصة رواد اليوم الواحد، كما قامت إدارة الشاطيء بحملة لرفع الخيام. التحفظ على الشيشه وأجهزة الاشتعال الموجودة مع المصيفين على الشاطئ.