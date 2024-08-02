تساقط أمطار فى أسوان وطوارئ بالمحافظة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تشهد محافظة أسوان، تساقط أمطار على كافة الأنحاء بعد طقس شديد الحرارة جنوب البلاد، وأعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لكافة الجهات المعنية برفع درجة الإستعداد القصوى بمختلف المواقع الخدمية تحسباً لسوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس، وخاصة فى ظل وجود بعض السحب والغيوم المتقطعة ، وسقوط للأمطار الخفيفة على بعض المناطق السكنية.

وكلف المحافظ، بأن يتم بالتوازى رصد أى تغيرات لسرعة التعامل مع أى تداعيات لحظة بلحظة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن حيث أن الأجواء الحالية لم تؤثر على الحركة المرورية ، فالوضع مستقر والحركة منتظمة على الطرق السريعة ، وكذا بالنسبة للملاحة النهرية والجوية .



تساقط أمطار فى أسوان



تساقط أمطار فى أسوان