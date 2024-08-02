اليوم السابع
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تحليق مكثف للطيران الإسرائيلى فى أجواء الجنوب اللبنانى

الجمعة، 02 أغسطس 2024 11:27 م
تحليق مكثف للطيران الإسرائيلى فى أجواء الجنوب اللبنانى لبنان
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها من مراسليها يفيد بأن هناك تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب اللبناني بقطاعاته الثلاثة.

ولقي 12 شخصًا من بلدة مجدل شمس في الجولان المحتلة مصرعهم، بينما أُصيب العشرات وفق وسائل إعلام إسرائيلية، بسبب سقوط صاروخ تم إطلاقه على ملعب كرة قدم، وتتراوح أعمارهم بين 10 و20 عامًا، وتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي المسؤولية عن الحادث.
وتعتبر مجدل شمس، واحدة من القرى التي بقيت في أراضي الجولان المحتلة بخلاف 163 قرية قام الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهلها بعد احتلالها عام 1967، ومنذ قرار ضمها إلى الأراضي الإسرائيلية في عام 1981، بدأت إسرائيل في بناء المستوطنات اليهودية.

 







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