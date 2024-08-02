اليوم السابع
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تامر أحمد المصاب بحادث العلمين يدخل العناية المركزة ويعانى من كسر فى الجمجمة

الجمعة، 02 أغسطس 2024 12:17 ص
تامر أحمد المصاب بحادث العلمين يدخل العناية المركزة ويعانى من كسر فى الجمجمة إسعاف - أرشيفية
كتب أحمد الزغبي

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قال مصدر طبى بمحافظة مطروح إن الحالة الطبية للمصاب تامر أحمد فتحي، الذي أصيب في حادث انقلاب سيارة بالكيلو 185 محور الضبعة اتجاه القاهرة تلقى الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن المصاب يعاني من كسر في الجمجمة ونزيف، وحاليا يخضع للرعاية الصحية داخل العناية المركزة بمستشفى العلمين النموذجى.

وشهد محور الضبعة اتجاه الساحل الشمالى ظهر أمس الخميس، حادثا مأساويا مروعا إثر انقلاب سيارة كانت تقل حسام شوقى المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجى، والمنتجين الفنيين بالشركة محمود كمال، وفتحى إسماعيل، مما أدى إلى وفاتهم.

وأشار المصدر إلى أن المتوفين كانوا فى رحلة لقضاء إجازة صيفية فى الساحل الشمالى، وفور وقوع الحادث وإخطار الجهات المختصة انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم إطفاء السيارة المشتعلة واستخراج جثامين المتوفين.

تم نقل الجثامين لمستشفى العلمين النموذجى لحين صدور قرار من جهات التحقيق بالتصريح بدفنهم، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة، حيث من المقرر أن يتم تشكيل لجنة هندسية لفحص السيارة المحترقة لبيان سبب انقلاب السيارة واحتراقها.







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