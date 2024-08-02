اليوم.. قطع المياه عن مناطق بمدينة أسوان 14 ساعة للصيانة

أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أنه نظراً للقيام بأعمال إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بمنطقة كسر الحجر، الأمر الذى يترتب عليه قطع المياه عن مناطق بمدينة أسوان، غداً الجمعة ولمدة 14 ساعة.

وأوضحت محافظة أسوان، فى بيانٍ لها، أن المناطق التى ستشهد قطع المياه هى: "طريق كورنيش النيل بالكامل من جبل تقوق وحتى ميدان الجوزيرة ، ومناطق وسط المدينة بالكامل ، وطريق السماد من ميدان الجوزيرة وحتى السيل الجديد"، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة الموافق 2/8/2024 وحتى الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم التالى السبت الموافق 3/8/2024 .

وتنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، سيتم اتخاذ إجراءات مسبقة لتخفيف المعاناة عن المواطنين أثناء فترة انقطاع المياه من خلال إرسال فناطيس وسيارات المياه النقية لتوزيعها على المواطنين، فيما تهيب شركة مياه الشرب بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية والقاطنين بالمناطق المذكورة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة، والاتصال بالخط الساخن 125 فى حالة طلب سيارات مياه الشرب بالمجان.