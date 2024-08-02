اليوم السابع
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الجمعة، 02 أغسطس 2024 08:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليوم السابع: مكاسب المرحلة الأولى من الحوار الوطنى.. المشاركون: نجاحه يستند لإرادة قوية من رأس الدولة

الجمعة، 02 أغسطس 2024 07:00 م
اليوم السابع: مكاسب المرحلة الأولى من الحوار الوطنى.. المشاركون: نجاحه يستند لإرادة قوية من رأس الدولة اليوم السابع

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ينشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا السبتـ تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى، تحت عنوان" مكاسب المرحلة الأولى من الحوار الوطنى"، وفيه.. المشاركون: الحوار الطريق الأمثل لرسم الجمهورية الجديدة.. ونجاحه يستند لإرادة قوية من رأس الدولة.. ملف  الحبس االحتياطى يحتاج مشرط جراح لتحقيق التوازن.. ولولا التنوع السياسى ما نجح مجلس الأمناء فى مهمته، والتفاصيل في الصفحة الخامسة من العدد الورقى.

وداخل العدد تقرأ:

ـ توافق مصرى سعودى على ضرورة وقف السياسات الإسرائيلية المتطرفة.

ـ دفن "هنية" بالدوحة والاحتلال الإسرائيلى يواصل جرائمه فى غزة.

ـ 52 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات للثانوية العامة.

ـ 3 وزراء يبحثون دراسة أسعار المحاصيل الاستراتيجية.

ـ "حديقة الأندلس" زهرة النيل تعود للحياة.. انتهاء أعمال الصيانة والترميم والاستعداد للافتتاح.

ـ حفل كاسيت 90 ليلة للتاريخ فى مهرجان العلمين.
 

ـ وليد فكرى يكتب: من رأس أوزيريس إلى رأس الحسين.
 

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الحوار الوطنى

العلمين

مهرجان العلمين

غزة

الحرب على غزة




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