اليوم السابع
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الصحة العالمية: مقتل حوالي 500 كادر صحى فى غزة واعتقال 300 آخرين

الجمعة، 02 أغسطس 2024 03:05 م
الصحة العالمية: مقتل حوالي 500 كادر صحى فى غزة واعتقال 300 آخرين الوضع في غزة
كتب محمد شعلان

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أعلنت منظمة الصحة العالمية مقتل حوالي 500 كادر صحي في غزة خلال الحرب من مجموع 20 ألفا يعملون بالقطاع، و️أكثر من 300 من الكادر الصحي في قطاع غزة رهن الاعتقال الإسرائيلي.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط 3 شهداء ومصابين بعد استهداف مواطنين بالقرب من المستشفى الأردني في تل الهوى جنوبي مدينة غزة.

كما أكدت وسائل اعلام أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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