الشيخ التهامى يقدم أشهر الأشعار الصوفية على مسرح دار أوبرا دمنهور اليوم

البحيرة - ناصر جودة

تستضيف دار أوبرا دمنهور مساء اليوم الجمعة حفلاً مميزاً يحييه الشيخ محمود التهامي، الذى يعد من أشهر المنشدين فى مصر والعالم العربي.

ويأتى هذا الحفل فى إطار فعاليات المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد .

ويقدم الشيخ محمود التهامى باقة متنوعة من الأناشيد والابتهالات الدينية والمدائح النبوية، التي تسعى إلى تعزيز المحبة والذكر في قلوب الناس.

و تُمثل هذه الأمسية عرضاً فريداً يدمج بين الأصالة والتراث الصوفي وأسلوب التهامي الفريد الذي يجمع بين الفصحى وتنوع الثقافات الموسيقية.



يذكر أن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي تستمر حتى يوم السبت 10 أغسطس، بمشاركة نخبة من النجوم والفرق الغنائية المتميزة بالإضافة إلى حفلات الواعدين بمركز تنمية المواهب التي تقدم مختلف ألوان الإبداع و تقام على ثلاثة مسارح المكشوف،سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" وأوبرا دمنهور، وتتميز عروض المهرجان الصيفي بتنوع مضمونها لتناسب جميع رائح المجتمع .