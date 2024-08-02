اليوم السابع
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الجمعة، 02 أغسطس 2024 03:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخطوط الجوية الجزائرية تعلن عن تعليق مؤقت لرحلاتها من وإلى لبنان

الجمعة، 02 أغسطس 2024 03:00 ص
الخطوط الجوية الجزائرية تعلن عن تعليق مؤقت لرحلاتها من وإلى لبنان الخطوط الجزائرية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها الخميس، عن تعليق مؤقت لرحلاتها من وإلى لبنان حتى إشعار آخر.

ودعت الشركة جميع المعنيين بهذا الإعلان إلى التواصل مع وكالاتهم أو مركز الاتصال التابع للشركة للحصول على المزيد من المعلومات وأحدث المستجدات.

كان عدد من شركات الطيران قد أعلنت إلغاء رحلاتها إلى مطار بيروت بسبب الوضع الأمني غير المستقر، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان، استهدفت محيط بلدة برج الشمالي، وغارة على بلدة العباسية وأخرى على بلدة طيرحرفا جنوب لبنان.







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