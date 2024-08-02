الجزائر: فتح تحقيق ابتدائى فى قضية شراء توقيعات منتخبين لصالح راغبين فى الترشح للرئاسيات

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أعلن النائب العام الجزائري، لطفي بوجمعة، عن فتح تحقيق ابتدائي معمق في قضية شراء توقيعات منتخبين من طرف بعض الراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة.



وأوضح النائب العام الجزائري، في تصريحات صحفية، أنه "بناء على معطيات ومعلومات مؤكدة مفادها لجوء بعض الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى شراء توقيعات منتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية"، أمرت النيابة بفتح تحقيق ابتدائي معمق حول هذه القضية.



وأضاف أنه تم الاستماع إلى أكثر من 50 شخصا من المنتخبين اعترفوا بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح مقابل تزكيتهم لهؤلاء الراغبين في الترشح.