التحفظ على 23 طن أسماك ودواجن مجهولة المصدر بحملة تفتيشية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية 23 طن أسماك ودجاج مجمد جميعهم سلع مجهولة المصدر خلال حملات رقابية على ثلاجات حفظ وتبريد وتجميد المواد الغذائية بمركز بلبيس.

وقامت حملة تموينية برئاسة المهندس عبدالكريم عوض الله مدير المديرية برفقة المهندس أحمد مرسى مدير إدارة تموين بلبيس ومفتشى الإدارة بالتفتيش على المصانع والأنشطة التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 14776 لعام 2024 جنح مركز شرطة بلبيس ضد أحد أصحاب ثلاجات حفظ وتبريد وتجميد المواد الغذائية بناحية أنشاص مركز بلبيس /39 جمعية المستثمرين العرب بوابة 8 لحيازته سلع غذائية (سمك بورى ودجاج مجمد) منتهية الصلاحية منذ فترات مختلفة.

وتم التحفظ على الكميات وبيانتها كالتالي: 23 باليتة × 45 كرتونه × 20 كيلو جرام وزن الكرتونة الواحدة من صنف سمك بورى كامل مجمد بكميه قدرها 20 ألف 700 كيلو جرام + 130 كرتونة × وزن 16 كيلو جرام للكرتونة الواحدة تقريبا بكمية قدرها 2080 كيلوجرام دجاج مجمد وجميع السلع المضبوطة منتهية الصلاحية باجمالى كمية قدرها 23 طن تقريبا وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات بنفس عنبر الثلاجة وبالحالة المضبوطة عليها بموجب إيصال استلام مضبوطات على صاحب الثلاجة وعلى ذمة المحضر المحرر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.