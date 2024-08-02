التحالف الوطني وإعلام القليوبية يدشنان حملة "العمل الأهلي الضلع الثالث للتنمية"

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت إدارة إعلام القليوبية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الجمعة، ندوة تحت عنوان "العمل الأهلي التنموي وتعزيز جهود الدولة"، وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت إشراف الدكتور احمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات.

شارك فيها أحمد شعلان عضو أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالقليوبية، والدكتورة عائشة الدجدج أستاذ دكتور بجامعة القاهرة ورئيس مجلس أمناء مصر المستقبل للتنمية، والدكتور محمود عرابي أستاذ علم الاجتماع وممثل عن مكتبة مصر العامة، ومحمد القاضي مدير إدارة المشاركة الاجتماعية وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية.



بدأ اللقاء بكلمة ريم حسين مدير مجمع إعلام بنها، بالترحيب بالحضور وتدشين الحملة، مؤكدة أن الجهود الأهلية وحدها لن تكون قادرة على الوفاء بمتطلبات التنمية وأنه من الضروري والحتمي وجود شراكة تنموية فعلية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأوضح أحمد شعلان منسق أمانة التحالف الوطني الوطني للعمل الأهلي التنموي بالقليوبية، أن المبادرة الرئاسية لتأسيس التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى كانت نقطة تحول فى تاريخ العمل الأهلى فى مصر، حيث يعد التحالف بمثابة مظلة تضم جميع مؤسسات المجتمع المدنى من خلال هذه المظلة يحدث التشارك وتوحيد الجهود و تبادل الخبرات ووصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف، أن أهم أهدافه هى إقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومى وكذلك دعم وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى وغرس ثقافة العمل التطوعى من خلال عقد مؤتمرات وندوات تثقيفية وهو الدور الرائد للهيئة العامة للاستعلامات.

ثم تحدثت الدكتورة عائشة الدجدج، أن العمل التطوعي يمتلك العديد من الفوائد وتحكمه الحقوق والواجبات ويعد ركيزة أساسية لدعم أي مجتمع ويساهم في إحداث التماسك والترابط في المجتمع وأنه ليس وليد اللحظة ولكن شعبنا خلق لحب الخير والعمل الصالح بالفطرة وأن العمل التطوعي وقت الأزمات يعد أداة لبر الآمان قد ينبع العمل التطوعي من دوافع داخلية نفسية واجتماعية أو بتوجه من الدولة كأداء الواجب العسكري للشباب وأداء الخدمة العامة للفتيات كنوع من أنواع رد الجميل.

وأكد الدكتور محمود عرابي، أن أبناء الشعب عليهم التكاتف والترابط من أجل الوصول بوطننا الغالي إلى مستقبل أفضل فالعمل الأهلي التنموي يسعى لتحقيق التكامل بين فئات المجتمع من أجل الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف محمد القاضى، أن التحالف ركن هام فى عملية التنمية الشاملة وداعم لمنظومة الحماية الاجتماعية بتعاون جهود الدولة والقطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين، موضحا أن منظمات المجتمع المدنى لها دور أساسي فى عملية التنمية فهى تسعى لتدعيم حقوق المواطنين لأن لديه الكوادر الإدارية والميدانية المدربة والمؤهلة لتقديم الخدمات بأقصى سرعة واعلى كفاءة بالاضافة إلى قدرتهم للوصول للفئات والأسر المستحقة والأولى بالرعاية.



أحمد شعلان عضو التحالف الوطني بالقليوبية



جانب من الحضور