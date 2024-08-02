اليوم السابع
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إسرائيل تزعم اغتيال الجعبرى مسؤول عسكرى كبير فى حركة "الجهاد"

الجمعة، 02 أغسطس 2024 10:42 ص
إسرائيل تزعم اغتيال الجعبرى مسؤول عسكرى كبير فى حركة "الجهاد" جيش الاحتلال الاسرائيلى - ارشيفية
أحمد علوى

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زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أنه تمكن من قتل محمد الجعبري نائب رئيس قسم تصنيع الأسلحة في حركة "الجهاد".

وتبنت إسرائيل، الثلاثاء، استهداف مبنى في بيروت، وأعلنت اغتيال القيادي العسكري في "حزب الله" فؤاد شكر في تلك العملية.

 







حركة الجهاد

اسرائيل

بيروت

اخبار العرب




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