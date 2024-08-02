إسرائيل تزعم اغتيال الجعبرى مسؤول عسكرى كبير فى حركة "الجهاد"

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أنه تمكن من قتل محمد الجعبري نائب رئيس قسم تصنيع الأسلحة في حركة "الجهاد".

وتبنت إسرائيل، الثلاثاء، استهداف مبنى في بيروت، وأعلنت اغتيال القيادي العسكري في "حزب الله" فؤاد شكر في تلك العملية.